Turmoil : Devenez un magnat du pétrole sur Nintendo Switch

Publié le Jeudi 23 avril 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Dallas, ton univers impitoyable !

Il vous faudra débourser 14,99 €, soit un peu plus de 9 litres d'essence, pour vous offrir Turmoil sur Nintendo Switch, à sortir dès le 28 mai.Inspiré de la ruée vers l'or noir à la fin du XIXème siècle aux USA, le jeu vous demande de forer et poser vos derricks. Et quand on parle de derrick, on parle bien de ces tours pour récolter le pétrole et non pas cette merveilleuse série néo-nazie des années 80.Recherche, exploitation, vente, le tout face à des concurrents agressifs... bref, devenez le leader de l'Empire d'essence.