Publié le Mercredi 22 avril 2020 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Happy Birthday to you, Mister President...

Le jeu World of Tanks fête ses 10 ans et propose 4 mois de festivités qui se termineront par un grand évènement en août, avec des putes, de l'alcool et de la coke. Enfin j'espère, d'un point de vue tout personnel.Dès aujourd'hui, ces 4 mois seront découpés en 5 périodes. La première durera jusqu'au 18 mai. Les joueurs pourront ainsi gagner des prix, des pièces d'anniversaire qui pourront être échangées contre des objets et personnalisations exclusives. Si vous accomplissez 5 actes, vous réucupèrerez notamment le style 3D du Т30, le chasseur de chars américain de rang IX.Ce premier acte sonne également le retour du Chat (prononcez tchat, parce qu'un chat sur un champ de bataille plein de chars, ça n'a aucun sens) qui permettra aux joueurs de communiquer avec leurs alliés... ou leurs ennemis ! (Coucou, j'suis là !).