Destiny 2 : Le jeu des gardiens est disponible

Publié le Mercredi 22 avril 2020 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Et gratuit

Le nouvel évènement saisonnier des Jeux des Gardiens est désormais disponible sur Destiny 2 et est gratuit pour tout le monde. Durant 3 semaines, les joueurs vont pouvoir gagner des points avec des défis quotidiens, pour promouvoir leur classe et affirmer sa supériorité par rapport aux autres.La classe gagnante aura un rappel permanent de cette victoire durant toute l'année, sur la Tour, à la vue de tous les autres gardiens. Juste pour leur foutre les boules.Lors de ces jeux, vous pourrez gagner sz nouvelles armures de classe métalliques et de nouveaux exotiques.