The Shattering : Un nouveau thriller psychologique

Publié le Mercredi 22 avril 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Dans la tête de John Evans

Développé par le studio indépendant Super Sexy Software et édité par Deck13, le jeu The Shattering vient de sortir sur PC, via Steam et Gog.Com. Il est vendu au prix de 19,99 €.Vous êtes John Evans. Et vous n'avez plus aucun souvenir. Tout autour de vous n'est que décors blancs... vous êtes en pleine séance d'hypnose et vous allez suivre les indications du Docteur, pour essayer de trouver ce qui a bien pu vous arriver.En vue subjective, le jeu vous entraîne dans un thriller psychologique.