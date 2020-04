La Xbox One X aux couleurs de Cyberpunk 2077

Publié le Mardi 21 avril 2020 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Euh...

Fruit d'un partenariat entre CD Projekt Red et Microsoft, la Xbox One X Cyberpunk 2077 tout moche (ah mince, je l'ai écrit ? Je ne l'ai pas juste pensé ?) a été annoncée.Cette édition limitée sera dotée d'un design spécial, d'un disque dur de 1To, des éléments brillants dans le noir, des LEDs et une manette spéciale.Bien entendu, elle sera livrée avec un code de téléchargement du jeu.Euh...