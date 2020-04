Blaze Revolutions : un RTS sur fond de cannabis

Publié le Mardi 21 avril 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Fumons la révolution !

Little Chicken Game Company et Kanolio Ventures Ltd, en association avec Hiventure Media, parce qu'il y a au moins besoin de tout ce monde pour promouvoir la fumette, a annoncé un jeu de stratégie en temps réel, sur fond de construction d'un Empire, avec pour thème : le Cannabis.Le studio, basé à Amsterdam (comme c'est étrange), vous place dans un futur où une grande compagnie a pris le pouvoir et contrôle les citoyens, pollue l'environnement et mène des campagnes de désinformation. Heureusement, vous êtes là, vous allez pouvoir cultiver du cannabis et monter, grâce à vos revenus, une révolution pour dénoncer ces grosses sociétés qui tuent la nature alors que c'est mieux, à votre avis, de la fumer.Le jeu vient de débarquer en accès anticipé sur Steam