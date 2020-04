- XCOM: Chimera Squad sur PC le 24 avril

Publié le Lundi 20 avril 2020 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Cinq ans après les événements de XCOM 2, les humains, les hybrides et les extraterrestres œuvrent tous ensemble pour bâtir une civilisation de coopération et de coexistence. Cependant, tous les habitants de la planète ne semblent pas croire en une alliance interespèce. Cité 31, une ville incarnant les idéaux pacifiques d'un monde ayant survécu à une invasion, s'oppose à de mystérieux groupes dont les projets menacent de briser cette délicate alliance. L'escouade Chimère, composée d'agents d'élite humains et extraterrestres, a pour mission de mettre fin aux menaces qui pèsent sur la ville et pourraient la plonger dans le chaos.