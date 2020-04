- Autopsy Simulator : un jeu pour apprendre à découper les corps

Publié le Lundi 20 avril 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Moi, je sais déjà faire !

Si vous rêvez d'intégrer la brigade des Experts Miami, ou si tout simplement découper des cadavres, ça vous plaît (personnellement, je trouve plus marrant de découper des gens vivants, mais bon, chacun son délire, hein), et bien sachez que Woodland Games, un petit studio indépendant, développe actuellement Autopsy Simulator.Vous allez pouvoir découper des gens, retirer des organes, les peser, les étudier, et découvrir la cause du décès de chaque personne.Mais derrière ce jeu de chirurgie avec quelques éléments de charcuterie se cache également... un jeu d'horreur.On vous laisse découvrir la bande-annonce.