- Digital Combat Simulator World : des packs gratuits pour 15 jours

Publié le Lundi 20 avril 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Envole-moi

Pour pallier à la déception du report de Top Gun 2, et pour vous envoyer ailleurs dans les nuages pendant le confinement, Eagle Dynamics SA a décidé de vous offrir quelques tours en avion, et ce gratuitement.Tout d'abord, téléchargez le jeu gratuit Digital Combat Simulator World. Soit sur leur page web , soit sur Steam . Il s'agit d'un simulateur de vol Free-to-Play. Donc c'est déjà une bonne nouvelle.Ensuite, pendant 15 jours, vous pourrez jouer gratuitement aux modules suivants : F/A-18C Hornet, F-16C Viper, A-10C Warthog, F-5E Tiger II, Persian Gulf Map et tous les DLC DCS World War II.Vous retrouverez tous les DLC du jeu sur la page Steam du produit. Ils sont proposés payants, mais si vous cliquez dessus, vous irez sur de nouvelles pages Steam où il vous est proposé une installation gratuite.