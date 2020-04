- Pope Simulator : Un simulateur de Pape

Publié le Lundi 20 avril 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Habemus Papam

sectes

Vous avez toujours rêvé de diriger l'une des plus grandesreligions jamais créées ? Vous avez toujours rêvé de parler debout sur un balcon à une foule en délire, puis juste après, d'aller partouzer avec, au choix, des putes ou des enfants de choeur ?Ultimate Games SA développe actuellement... Pope Simulator. Un jeu dans lequel vous aller incarner le Pape. Rien que ça.Votre but sera de définir les grandes lignes de la religion catholique, d'influencer le monde, d'utiliser cette influence, d'organiser des rencontres à travers le monde, de gérer le Vatican, de prôner la paix...Le jeu sortira cette année et sera disponible en français. Et on vous jure que c'est un vrai jeu, pas un poisson d'avril.