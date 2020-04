- L'Edito du dimanche

Publié le Dimanche 19 avril 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Ouais enfin Harley Quinn, elle n’a jamais eu à se terrer dans un salon avec deux filles ados.

Lundi 13 avril : Confinement jour 27



Mardi 14 avril : Confinement jour 28

Mercredi 15 avril : Confinement jour 29

Jeudi 16 avril : Confinement jour 30

Vendredi 17 avril : Confinement jour 31

Samedi 18 avril : Confinement jour 32

Dimanche 19 avril : Confinement jour 33

09h15 Ma fille aînée a décidé, pour s’occuper pendant ses vacances confinées, de faire des photos déguisée en Harley Quinn. Alors que je lui avais proposée de s’occuper avec des exercices de maths, de Physique, de Chimie et de SVT, du genre : « Combien de coups de batte de baseball faut-il pour tuer un homme, selon qu’on frappe en partie haute ou partie basse et combien faut-il de kilos de chaux pour dissoudre le corps, s’il pèse 90 Kg, en prenant en compte la température de l’appartement qui est de 20°C ? ». Enfin des trucs de son âge. A la place, elle préfère faire son « shooting » et me demande de lui prêter ma batte de baseball. Refus tout net. Plus qu’un objet sentimental, c’est une extension de moi-même et un outil de travail. Et puis d’abord, si c’est l’arme préférée d’Harley Quinn, et bien JE suis la nouvelle Harley Quinn du confinement. La rebelle qui survit à tout pendant cette période mortelle. Le rire et l’espièglerie au milieu de l’horreur. Le délire et la folie dans ce monde qui se prend trop au sérieux. Parfaitement. C’est tout moi, ça. Je suis la Harley Quinn du confinement.09h22Ouais enfin Harley Quinn, elle n’a jamais eu à se terrer dans un salon avec deux filles ados.09h33Ma fille aînée m’explique qu’Harley Quinn est une fille et que je ne peux pas être Harley Quinn. Je lui réponds que c’est une remarque sexiste et que le sexisme n’a pas sa place dans cette maison et qu’elle ferait mieux de passer l’aspirateur au lieu de faire chier son père.09h35Ma femme, qui travaille, entre autres, à promouvoir la Diversité, demande à ma fille de me laisser être Harley Quinn pour cette semaine. Elle arbore un sourire légèrement moqueur qui n’est pas sans me rappeler celui du Joker.10h07Harley Quinn a une natte rose, une natte bleue. Ma déficience capillaire ne me permettant pas une quelconque mèche tenue par un chouchou, je décide de me peindre un côté du crâne en rouge et un côté du crâne en noir. Parce que je n’ai pas de bleu. « Mais ça ira, ça fait tout pareil », dis-je à ma femme qui, hilare, me fait remarquer que j’ai utilisé des bombes de peintures pour voitures et non pas pour cheveux. Je lui fais remarquer que, justement, je n’en ai pas, de cheveux, donc que ça ira parfaitement.14h57Je décide d’aller faire un tour dehors. Sans attestation parce que, merde, je suis Harley Quinn. J’en fais quand même une sur mon smartphone que je glisse dans mon soutien-gorge parce que je n’ai pas de poche. Je n’ai pas non plus de soutien-gorge, donc je le mets dans ma culotte.15h08Les gens changent de trottoir quand ils me croisent. Mais plus que d’habitude. Je me demande si c’est dû aux gestes barrières et donc à la distance minimum entre deux personnes, ou s’ils sentent la peur au fond d’eux-mêmes face à une femme libre, rebelle et armée d’une batte de baseball.15h33 J’ai couru après un chiwawa qui s’était échappé de sa laisse durant une balade. Quand je l’ai rendu à son propriétaire, il était dubitatif et m’a expliqué que le sien, il n’avait pas cette tête-là avant. Je lui réponds que je l’ai arrêté comme je pouvais, tout en tapotant amoureusement ma batte de baseball.22h16Quand je lui ai proposé d’adopter une hyène parce qu’Harley Quinn a une hyène comme animal de compagnie, mais comme on n’en trouve pas en ligne, on peut adopter à la place un Yorkshire de combat, que c’est pareil, ma femme m’a juste répondu un « t’es trop con » et est partie se coucher.08h07 Harley Quinn porte un t-shirt blanc, court au-dessus du nombril. J’en ai déjà découpé quatre, trop courts ou pas de la bonne couleur, quand ma femme me fait remarquer que de toute manière, avec les kilos pris durant le confinement, n’importe lequel de mes anciens t-shirts me tombera au-dessus du nombril. Je suis sur le point de la punir à coups de batte, mais elle arbore un sourire légèrement moqueur qui n’est pas sans me rappeler celui du Joker. Et on n’est pas méchant avec le Joker quand on est Harley Quinn.09h12Ma fille cadette me demande ce que j’ai écrit sur mon t-shirt. Je lui réponds que sur celui d’Harley Quinn, il y a écrit « Daddy’s Lil Monster ». Ouais enfin Harley Quinn, elle n’a jamais eu à se terrer dans un salon avec deux filles ados. Donc moi j’ai changé en « Daddy has Two Lil Monsters ».09h13Fier de ma vanne, je m’en vais en riant et en roulant du cul, comme le ferait Harley Quinn.09h16J’ai dû me luxer une hanche. Ne roule pas du cul comme Harley Quinn qui veut.11h23Ma femme a décidé de faire une tourte pour midi. Elle me demande d’étaler la pâte.11h34Si madame ! Etaler la pâte avec une batte de baseball, c’est tout à fait hygiénique ! Je l’entretiens, j’en prends soin, la preuve, je lui passe un produit lustrant tous les soirs !12h08J’ai trouvé un poil roux dans ma tourte. Sachant que personne n’est roux à la maison, je me dis que ma batte, en fait, n’était peut-être pas si bien nettoyée. Du coup, je l’ai avalé sans rien dire.14h07Je décide d’aller faire un tour dehors. Sans attestation parce que, merde, je suis Harley Quinn. J’en fais quand même une sur mon smartphone parce qu’on ne sait jamais, quoi, 135 € quand même.14h16 Les gens changent quand même vachement de trottoir quand ils me croisent. Même la Police municipale a préféré faire demi-tour quand elle m’a aperçue. Je n’aurais peut-être pas dû leur courir après en brandissant mon attestation et ma batte pour leur faire voir que j’étais en règle.22h26Quand je lui ai proposé d’adopter une hyène parce qu’Harley Quinn a une hyène comme animal de compagnie, mais comme on n’en trouve pas en ligne, on peut adopter à la place un chat sphynx enragé, que c’est pareil, ma femme m’a juste répondu un « t’es trop con » et est partie se coucher.08h27 Harley Quinn a un collant à résilles comme costume. A défaut de résilles, je chope un collant à ma femme. Vue la différence de carrure, ce qui était un collant classique devient direct un collant à résilles dès que je tente de l’enfiler.09h16Ouais enfin Harley Quinn, elle n’a jamais eu à se terrer dans un salon avec deux filles ados.09h33Ma fille aînée me demande, je cite, « d’arrêter mes conneries » et que je ne suis pas Harley Quinn. Je lui démontre que si. D’une part, j’ai la batte, d’autre part, l’ennemi numéro un par qui tous nos malheurs arrivent est une chauve-souris. Comme Batman. CQFD. Je suis Harley Quinn.10h13Je me demande si ma fille aînée, en fait, n’est pas jalouse de mes collants.13h35Je décide d’aller faire un tour dehors. Sans attestation parce que, merde, je suis Harley Quinn. J’en fais quand même une sur mon smartphone, on ne sait jamais.14h02En passant à côté d’un jardin où une famille déjeune, j’aperçois l’homme en train de s’étouffer devant sa femme et ses enfants paniqués.14h03Je saute par-dessus la clôture pour porter secours à ce pauvre type. Sa femme me demande si je connais la manœuvre d’Heimlich parce qu’il a avalé de travers un os de poulet. Je réponds que non, mais que je connais la manœuvre d’Heinrich, Heinrich Himmler, mais que c’est pareil, c’est un nom allemand, la seule différence c’est que je lui fais une trachéotomie à la fourchette en attendant les secours.14h05Finalement, devant l’air horrifié de la famille, j’ai opté pour la manœuvre batte de baseball. Un premier coup dans la gueule, par habitude, avant de me rendre compte que ce serait plus efficace dans le ventre. Et ça a marché. Il a peut-être perdu deux dents, mais au moins, il est vivant.14h33 Au lieu d’être reconnaissants, la famille m’a traité de psychopathe. Si j’avais eu une hyène, ils auraient moins fait les malins.14h35Je rentre tranquillement chez moi. J’ai croisé quand même vachement moins de monde aujourd’hui.22h36Quand je lui ai proposé d’adopter une hyène parce qu’Harley Quinn a une hyène comme animal de compagnie, mais comme on n’en trouve pas en ligne, on peut adopter à la place un poney Shetland militarisé, que c’est pareil, ma femme m’a juste répondu un « t’es trop con » et est partie se coucher.08h27 Harley Quinn a des chaussures hautes à talons. Il me faut des chaussures hautes à talons.08h33Ma femme refuse obstinément que je découpe ses chaussures alors qu’elles sont manifestement trop petites pour moi.08h44Finalement, tant pis pour mes talons. J’irai avec mes Doc Martens. Repeintes en rouge, parce qu’il me restait de la peinture en bombe. Comme ça, ce sera assorti à mes cheveux.10h16Le livreur vient de nous apporter deux douzaines de couteaux de combat. Je lui fais remarquer que côté livraison express, on a déjà vu mieux et que de toute manière, Rambo, c’était la semaine dernière. Je refuse donc la marchandise. Il n’insiste pas et s’en va vite. Je me demande si c’est la batte de baseball ou ma tenue qui l’a intimidé.12h16Ouais enfin Harley Quinn, elle n’a jamais eu à se terrer dans un salon avec deux filles ados.12h37A table, j’explique à mes filles que nous descendons, et c’est véridique, d’une longue lignée de tueurs et de psychopathes, à base de meurtres à la hache ou de balles de pistolet dans la tête.12h38Ma femme m’a répondu qu’elle n’était pas surprise mais qu’elle aurait préféré être au courant avant de m’épouser. J’avoue ne pas comprendre ce qu’elle entend par-là.16h35 Je décide d’aller faire un tour dehors. Sans attestation parce que, merde, je suis Harley Quinn. J’en fais quand même huit sur mon smartphone, pour déconner.16h59Tous les gens que j’ai croisé ont fui en courant. Y’a pas à dire, Harley Quinn, elle est trop cool et elle fait trop d’effets.22h46Quand je lui ai proposé d’adopter une hyène parce qu’Harley Quinn a une hyène comme animal de compagnie, mais comme on n’en trouve pas en ligne, on peut adopter à la place une tarentule ninja, que c’est pareil, ma femme m’a juste répondu un « t’es trop con » et est partie se coucher.08h37 Harley Quinn, elle a un petit short moulant. Il me faut un petit short moulant. Je décide donc de découper un de mes vieux jeans troués.09h16Ouais enfin Harley Quinn, elle n’a jamais eu à se terrer dans un salon avec deux filles ados.09h17Ma fille aînée me fait remarquer que certes, mon découpage de short ras-les-fesses est réussi, mais que j’aurais pu choisir un jean troué aux genoux et non pas à l’entre-jambes parce que pour le coup, on voit tout.10h13Je me demande si ma fille aînée, en fait, n’est pas jalouse de mon short.11h26Pour occuper mes gamines, je leur ai proposé de leur apprendre à utiliser une batte de baseball. Avec une balle, pour commencer.11h29Ma femme me fait remarquer qu’il aurait peut-être mieux valu commencer l’apprentissage dans le jardin, que ça aurait évité à la fenêtre de voler en éclats. Je lui réponds que oui, mais dehors, il fait trop chaud.11h30Finalement, on est allés dans le jardin parce que ma femme m’a regardé comme ça et quand elle me regarde comme ça, ben, faut obéir, même quand on est Harley Quinn. Même le Joker, il obéirait quand ma femme regarde comme ça.11h49Finalement, la séance tourne court. Faute de balles. Qui sont toutes allées chez le voisin.12h16Ma femme refuse que j’aille sonner chez le voisin pour récupérer mes balles. « Pas habillé comme ça » m’explique-t-elle. Alors que merde, jamais elle aurait osé dire ça à la vraie Harley Quinn.15h19Je décide d’aller faire un tour dehors. Sans attestation parce que, merde, je suis Harley Quinn. Et cette fois-ci, par défi, je n’en fais vraiment pas. Je suis une rebelle. Une vraie. Une dure. Même pas peur. La grande classe. Plus rien ne m’arrête.15h20 En fait, si, j’en ai quand même fait une.16h19Je reviens chez moi. Je n’ai croisé personne dans la rue. Personne.22h56Quand je lui ai proposé d’adopter une hyène parce qu’Harley Quinn a une hyène comme animal de compagnie, mais comme on n’en trouve pas en ligne, on peut adopter à la place un canari tueur, que c’est pareil, ma femme m’a juste répondu un « t’es trop con » et est partie se coucher.08h57 Harley Quinn a des tatouages. Il me faut des tatouages. Mais un petit cœur sur la joue, ça fait naze. Je veux un truc qui claque. Genre une tête de mort avec des dents de vampires.08h58Ou un squelette de cheval.08h59Ou une hache sanguinolente.09h00Ou des tripes dégoulinantes.09h01Ou une batte de baseball cloutée qui explose une tête de zombie qui gicle dans tous les sens et qui…09h02Excédée, ma femme décide de me dessiner une bite avec un marqueur indélébile. Ouais. J’aurais pas pensé à ça, mais bon. Pourquoi pas.10h16Ouais enfin Harley Quinn, elle n’a jamais eu à se terrer dans un salon avec deux filles ados.10h18En s’habillant, ma fille aînée remarque qu’elle « arrive à embrasser ses propres seins parce qu’ils ont pris du volume ».10h21Du coup, tout le monde a essayé d’embrasser ses seins. Ma fille aînée y arrive. Ma femme y arrive. Ma fille cadette y est presque. Moi je me suis fait un torticolis.10h22Je me demande si tous les lecteurs ont essayé d’embrasser leurs seins eux aussi.14h33 Au moment où j’allais sortir, je reçois un coup de fil de notre Maire qui tient à me remercier parce qu’il trouvait que trop de monde sortait « juste pour une balade » au mépris des gestes barrières, mais que depuis mes promenades, plus personne n’ose quitter son domicile. Elle propose de me remettre la médaille du mérite pour ma lutte contre la propagation du Coronavirus. Je refuse tout net : Harley Quinn, félicitée par les instances gouvernementales ? JAMAIS !21h15Ma femme me regarde avec un sourire étrange et me demande de la rejoindre au lit parce que, je cite, « elle n’a jamais couché avec une autre femme ».23h06Quand je lui ai proposé d’adopter une hyène parce qu’Harley Quinn a une hyène comme animal de compagnie, mais comme on n’en trouve pas en ligne, on peut adopter à la place un hamster tueur à gages, que c’est pareil, ma femme m’a juste répondu un « t’es trop con » et s’est tournée pour s’endormir.09h19 Harley Quinn, elle a aussi une combinaison de Joker avec le bonnet à pompons, rouge et noir, et ça tombe bien parce que j’ai de la peinture rouge et de la peinture noire et je vais me tailler ça dans un rideau.09h20Ouais enfin Harley Quinn, elle n’a jamais eu à se terrer dans un salon avec deux filles ados.09h23Ma fille cadette m’explique que ça suffit mes conneries, de laisser son rideau tranquille et que de toute manière, mon édito est déjà trop long, que personne ne va le lire, et que ça va être quoi, la semaine prochaine ? Iron Man ? Thor ? Tigrou ? Oui-oui ?09h24Iron Man, Thor, Tigrou et Oui-oui, ils sont nuls en post-apocalypse. Franchement, ma famille n’y comprend rien à la situation. Elle est vraiment nulle en survie.