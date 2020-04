Steam : les soldes du week-end

Publié le Samedi 18 avril 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Craquez pour vous empêcher de craquer ?

My friend Pedro est à -40%

Gris est à -50%

Shadow Warrior 2 est à -75%

Enter the Gungeon + Exit the Gungeon est à -39%

Absolver est à -75%

Ruiner est à -75%

The Talos Principle est à -85%

Night Call est à -40%

Mosaic est à -20%

Dandara est à -60%

Bad North est à -40%

LEGO DC Super Vilains est à -60%

LEGO Avengers est à -75%

LEGO Batman est à -75%

LEGO Marvel Super Heroes est à -75%

LEGO Batman 2 est à -75%

LEGO Harry Potter 1-4 est à -75%

LEGO Harry Potter 5-7 est à -75%

LEGO Star Wars The Force Awakens est à -75%

LEGO The Incredibles est à -70%

Si vous cherchez des moyens de vous occuper durant le confinement, Steam fait aussi quelques soldes ce week-end, comme tous les week-ends.Et comme tous les week-ends, nous nous en faisons l'écho en vous les répertoriant dans une petite news...A vous de voir si ça vaut le coup de lâcher quelques piécettes pour certains jeux...Voici les soldes sur Steam :Les jeux Devolver sont en sodes :Et bien d'autres encore...Les jeux Raw Fury sont en soldes :Et bien d'autres encore...Les jeux LEGO sont en soldes :Et bien d'autres encore...Et bien d'autres encore ...