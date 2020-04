- La compilation Another World et Flashback débarque sur Nintendo Switch et PS4

Publié le Vendredi 17 avril 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

A ne pas rater

la bande originale des jeux

2 artworks de chaque jeu

une jaquette réversible

Les deux jeux cultes Another World et Flashback, indispensables pour tout amoureux de la Culture du Jeu vidéo, deux monstres sacrés vidéoludiques auxquels il faut avoir joué dans sa vie, tous deux sortis dans les années 90, viennent de ressortir sur Nintendo Switch et PS4 en compilation.Cette compilation est disponible en boîte et proposera :Another World est proposée en version remasterisée (version d'origine disponible également) et Flashback en version Director's Cut, avec deux nouvelles scènes aditionnelles.Vous pouvez retrouver notre avis sur Another World sur Nintendo Switch ici Vous pouvez retrouver notre avis sur Flashback sur Nintendo Switch ici