- Drug Dealer Simulator : marchez sur les pas de Scarface

Publié le Vendredi 17 avril 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Faites tourner

Drug Dealer Simulator vient de sortir sur Steam. Vous allez tenter de devenir un vrai baron de la drogue. Apprenez à cultiver vos produits, à les couper, à préparer les doses, à acheter du matériel, à inventer vos propres mélanges... et vendez.Du moins au début. Parce que vous allez rapidement monter les échelons et tenter de mettre en place un véritable traffic dans les rues. Et bien entendu, il faudra aussi composer avec les rivaux, les employés indélicats et... la police.Le jeu vient de sortir sur Steam . Et il est moins cher qu'une dose.