World War Z Game of the Year débarque sur PS4, Xbox One et PC

Publié le Jeudi 16 avril 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

La totale

Le sympathique FPS de survie en arènes, j'ai cité World War Z, inspiré plus par le film que par le livre, débarque le 5 mai en version Game of the Year. Sur PC, Xbox One et PS4.Il comprend le jeu de base avec ses DLC. Y compris le nouvel épisode avec 3 missions se déroulant dans la ville de Marseille, avec également de nouveaux personnages, tous les packs d'armes, et tous les packs de personnages.Ajoutez le mode Horde, de nouvelles missions, de nouveaux ennemis, bref tout ce qui a été ajouté au jeu depuis sa sortie.