Later Daters : Draguez et niquez à plus de 60 ans

Publié le Jeudi 16 avril 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Y'a pas d'âge pour faire l'hélicobite

Si une ride vous met dans tous vos états, si les cheveux blancs vous excitent, si vous ne jurez que par les seins qui tombent, si vous kiffez les fronts dégarnis, si vous jubilez d'envie devant les articulations arthritiques, bref, si vous aimez les petits vieux, alors Later Daters est fait pour vous.Il s'agit d'un de ces jeux de "dating" inspiré des jeux du même genre qui font fureur au Japon. Sauf que celui-ci met en scène... des séniors !Vous débarquez dans la maison de retraite Ye Olde, où il n'y a que des plus de 60 ans... Il y a plusieurs autres locataires. Vous allez faire connaissance et essayer de trouver... votre nouvelle âme soeur !Le jeu vient de sortir sur PC et sur Nintendo Switch. Et bien entendu, on est sur le test...