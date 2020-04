Colony Siege : un mélange de jeu de stratégie et de Tower Defense

Publié le Jeudi 16 avril 2020 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Un jeu double genré

Colony Siege est un jeu développé par le studio indépendant Finifugal Games et prévu cet été sur PC. Il est présenté comme un mélange de jeu de stratégie en temps réel et de Tower Defense.Vous devez construire votre base, vos bâtiments, placer des défenses, des pièges, des unités de combat et ensuite repousser les vagues ennemies, tout en commandant vos unités sur le terrain.Les développeurs bossent sur le jeu depuis 4 ans et citent, comme source d'inspiration, des jeux tels que Total Annihilation, Supreme Commander, Planetary Annihilation, StarCraft, Dungeon Defenders et Defense Grid.La campagne solo pourra être jouée entièrement en coop. Vous pourrez jouer les humains, les Riven, ou leurs ennemis aliens, les Xenos.