Super Magbot : un jeu de plateformes magnétique

Publié le Jeudi 16 avril 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Objectif 2021

Premier jeu du développeur Astral Pixel, Super Magbot est un jeu de plateformes et d'action qui joue, comme son nom l'indique à moitié, sur le magnétisme. Parce que Mag, de Magnétisme. Oui, faut savoir, mais bon, c'est comme ça.Jeu en 3D, Super Magbot sortira en 2021. On a donc le temps. Il est annoncé uniquement sur PC pour le moment.Vous dirigez donc un héros à travers des niveaux labyrinthiques mortels, remplis de pièges. Et vous ne pouvez pas sauter, mais devez utiliser le magnétisme pour vous déplacer.Une bande-annonce a été dévoilée.