Utawarerumono: Prelude to the Fallen s'offre une nouvelle bande-annonce

Publié le Mercredi 15 avril 2020 à 11:48:00 par Cedric Gasperini

C'était mieux avant ?

La saga de NIS America au nom imprononçable, j'ai cité Utawarerumono (à prononcer 10 fois le plus rapidement possible sans baver), aura droit à un nouvel opus dès le 29 mai sur PS4. Utawarerumono: Prelude to the Fallen raconte les origines de la saga.Ce prologue vous met dans la peau d'un homme amnésique qui se réveille dans un monde inconnu. Il est recueilli par une tribu de villageois et traité comme l'un des leurs. Ces villageois lui donnent un nom : Hakuoro. Quand des ennemis menacent son village, Huakuoro décide de se dresser contre eux..Parce qu'il est courageux, Hakuoro. Et qu'il a même pas peur.Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée.