The Dark Pictures : Little Hope annoncé pour cet été

Publié le Mercredi 15 avril 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

A moins que vous ne soyez des flipettes...

Après le premier opus, Man of Medan, que nous avions testé ici lors de sa sortie, la série de jeux d'horreur cinématographiques The Dark Pictures livrera son deuxième jeu, Little Hope, dès cet été sur PS4, Xbox One et PC.C'est l'histoire d'un professeur et de ses 4 étudiants qui sont dans la ville de Little Hope, seuls, abandonnés, piégés par un mystérieux brouillard. Ils vont tenter de s'échapper et lutter contre des visions venues du passé pour les hanter.Les joueurs pourront incarner n'importe lequel de ces protagonistes... et chaque décision pourra avoir une incidence sur le scénario... et la survie de vos compagnons.