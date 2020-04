(TEST) Final Fantasy VII Remake (PS4)

Publié le Mardi 14 avril 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

La déception

Grand fan de la saga Final Fantasy, Vincent a commencé, comme la quasi-totalité des joueurs occidentaux, sur Final Fantasy VII, puisque ce fut le tout premier opus à sortir chez nous. Il en garde un souvenir ému et la nostalgie de cette époque bénie. Depuis, il a plutôt été fidèle à la série, sans pour autant tomber dans l'aveuglement et a su reconnaître les quelques erreurs de parcours (au rang desquels Final Fantasy XIII, notamment).C'est avec un mélange d'appréhension et d'excitation qu'il s'est replongé dans ce septième épisode. Excitation parce qu'il reste l'un de ses opus préférés, si ce n'est son préféré. Appréhension puisqu'en guise de remake, il s'agit en fait d'une sorte de réchauffage étiré, avec des morceaux rajoutés sur une partie du jeu qui n'en avait pas forcément besoin.Et effectivement, sa déception a été à la mesure de ses espoirs...