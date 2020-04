Top des ventes de jeux vidéo en France

Publié le Mardi 14 avril 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Entrammes

Resident Evil 3 Persona 5 Royal - Phantom Thieves Edition Persona 5 Royal - Launch Edition

Animal Crossing: New Leaf - Welcome Amiibo - Selects Mario Kart 7 Luigi's Mansion 2 - Selects

Une nouvelle fois, comme chaque semaine, le SELL nous dévoile le top des ventes de jeux vidéos en France et il s'agit de la 14ème semaine de l'année 2020.La PS4 revient en force avec deux titres : Resident Evil 3 et Persona 5 Royal (que nous avions eu la bonne idée de demander en test en version physique et qui, du coup, n'arrivera pas à la rédaction avant au moins... pffff... tout ça, quoi, mais qui reste tout à fait comparable en termes de qualité à Persona 5 tout court que nous avions testé à l'époque).Bref, ça bouge un peu cette semaine.Voici le top des ventes en France pour la semaine du 30 mars au 5 avril :