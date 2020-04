Publié le Lundi 13 avril 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Férié confiné

Y'a des jours, on n'a pas envie de bosser, et puis c'est férié, et puis on a autre chose à faire, et puis on a plein de jeux à tester, et puis ben voilà quoi.Alors passez un bon lundi de Pâques.Nous, on glande.Et vous ?