Steam : les soldes du week-end

Publié le Samedi 11 avril 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Un petit plaisir ?

C'est le week-end et Steam s'offre son petit lot de jeux en promotion lui aussi. On vous laisse faire votre marché tranquillement.De notre côté, un jeu nous intrigue : Dawn of Man. Quelqu'un y a déjà joué ?Voici la liste des jeux en soldes :