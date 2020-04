(TEST) Star Wars : Jedi Knight : Jedi Academy (PS4, Nintendo Switch)

Publié le Vendredi 10 avril 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

La mauvaise idée du mois

Certains souvenirs devraient rester enterrés à jamais. On ne sait jamais ce qui va survenir après et on devrait assurément garder sa pelle pour péter des dents au lieu de vouloir à tout prix excaver des vieilleries. C'est un coup à se retrouver avec une Momie qui reprend vie ou une Grand-Mère pas tout à fait morte qui sort de terre.Ou pire. Se retrouver avec un vieux jeu vidéo dont on n'a rien amélioré du tout et qu'on refourgue à prix fort sur des plateformes plus modernes. Alors ça passe quand on veut projeter un vieux film en noir et blanc sur une TV 4K. Ça passe nettement moins quand il s'agit de ressortir un vieux jeu. Même si par vieux, on entend "17 âge". D'ailleurs, sortir du 17 ans d'âge, ça devrait être reservé au whisky.