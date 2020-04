- Rustler : le GTA mÃ©diÃ©val lance son prologue

Publié le Vendredi 10 avril 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

On va pouvoir tuer des vaches

Le jeu est toujours prévu pour octobre prochain, mais Rustler s'offre toutefois un prologue gratuit. L'occasion, donc, de tâter le jeu et plonger dans son ambiance, quelques mois avant.Pour rappel, Rustler est présenté comme un GTA médiéval. Un Grand Theft Horse, parce qu'à l'époque, point d'automobile à voler... Dans un univers médiéval complètement déjanté, vous pouvez vous mettre en quête du Graal, aider un noble à devenir rappeur, ou tout simplement prendre les armes et aller foutre le bordel dans les villages, tout en trainant votre barde personnel pour vous accompagner musicalement.Le prologue est disponible via Steam . Gratuitement, on vous dit.