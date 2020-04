Streets of Rage 4 sur le point de sortir

Publié le Jeudi 9 avril 2020 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Et mon poing dans ta gueule ?

Streets of Rage 4 est sur les starting blocks et ne devrait plus tarder à débarquer sur PC et consoles. Le nouvel opus de cette série culte a déjà livré ses tarifs.Pour pouvoir en mettre plein le cul à vos adversaires, il vous faudra débourser quelques 24,99 €. Au menu, un mode deux joueurs en igne, et un mode coop en local, jusqu'à 4 joueurs.Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée par les développeurs.Le jeu est attendu sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.