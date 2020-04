Hokko Life : un Animal Crossing sur PC

Publié le Jeudi 9 avril 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Copie conforme ?

Développé par Wonderscope Games et édité par Team 17, Hokko Life vous permettra de gérer votre maison, la décorer, la personnaliser, personnaliser aussi vos vêtements en créant de nouveaux motifs, cultiver, pêcher et même capturer des insectes. Vous pourrez fabriquer des choses, couper des arbres, récolter du minerai... et vous évoluerez même au milieu d'animaux antropomorphes...Ça vous fait penser à quelque chose de déjà vu ?ACette copie d'Animal Crossing est actuellement en développement et devrait sortir dans le courant de l'année.