- SnowRunner prépare déjà ses DLC

Publié le Mercredi 8 avril 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Et ça a le don de m'agacer

Même si... enfin... c'est... je sais bien que... mais je n'y peux rien : c'est typiquement le genre d'attitude qui me gonfle. Présenter ses futurs DLC alors que le jeu n'est pas encore sorti. Et cette éternelle impression qu'au final, on n'achète plus un jeu, mais un morceau de jeu, à compléter par la suite.Enfin bref.Signé Saber Interactive et Focus Home Interactive, SnowRunner sortira le 28 avril sur PC, PS4 et Xbox One. Le jeu vous place aux commandes de gros véhicules de transport que vous devrez mener sur des terrains problématiques comme des routes et chemins inondés, boueux, enneigés, le tout jouable en coop jusqu'à 4.Et il y aura donc des DLC. Et un Season Pass, inclus notamment dans l'édition Premium du jeu. Quatre DLC sont ainsi prévus, chacun suivant un thème : Search & Recover; Explore & Expand; Locate & Deliver et un dernier DLC massif.Ils poussent le vice jusqu'à lancer un trailer sur ces DLC, preuve qu'ils sont déjà en développement, bien avancés, et l'impression toujours gênante qu'ils auraient finalement pu être inclus dans le jeu de base.