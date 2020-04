- Disaster Report 4: Summer Memories est disponible sur PS4 et Nintendo Switch

Publié le Mercredi 8 avril 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Et là, c'est le drame...

NIS America vient de sortir Disaster Report 4: Summer Memories sur PS4 et Nintendo Switch. Il s'agit d'un jeu de catastrophe naturelle "à la japonaise".Vous y incarnez un personnage, masculin ou féminin, qui est pris dans une série de tremblements de terre au Japon. Du genre sévère, le séisme, et qui fait s'écrouler des immeubles entiers, se soulever les routes et j'en passe. Vous allez devoir survivre à cette situation mais aussi décider de vos actions, bonnes ou mauvaises. Allez-vous porter secours aux personnes qui vous le demandent ? Allez-vous penser d'abord à votre propre survie ?Les développeurs ont voulu chaque situation le plus réaliste possible. Le jeu a été imaginé avec le concours des sapeurs-pompiers de la ville de Kobe.