(TEST) Iron Danger (PC)

Publié le Mardi 7 avril 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Danger, c'est mon deuxième prénom

Corentin a toujours rêvé d'être une jeune fille. Au grand dam de son colocataire. Mais pas n'importe quelle jeune fille. Une guerrière. Avec des gros seins, une armure sexy et une grosse épée pour défoncer tout le monde.Malheureusement, Corentin est un mec. Et il manie l'épée comme un poireau.Il a donc pu s'évader un brin et réaliser en partie son rêve avec Iron Danger. Y'a pas à dire, le jeu vidéo, ça a du bon.