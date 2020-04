Pro Cycling Manager 2020 : inscrivez-vous pour la bêta

Publié le Mardi 7 avril 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Pas besoin d'aimer les piqûres pour ça

Nacon et Cyanide préparent la phase de bêta pour le jeu officiel l'évènement qui sera peut-être annulé cette année, même si forcément, l'argent généré fait quand même hésiter... d'autant plus qu'avec ce qu'ils s'enfilent pour tenir, si la santé des coureurs était une priorité, ça se saurait depuis longtemps...Bref, Pro Cycling Manager 2020 propose une phase de bêta du 13 au 27 avril prochain. Vous pouvez vous y inscrire jusqu'au 9 avril, via cette adresse Le jeu final, quant à lui, est prévu pour le 4 juin prochain.Pour rappel, Pro Cycling Manager vous propose de devenir manager virtuel d'une équipe professionnelle de cyclistes. Le jeu ne se cantonne plus au simple Tour de France mais propose plusieurs autres courses phares. 230 courses sont ainsi incluses, 650 étapes dont bien entendu les 21 étapes officielles du Tour de France.