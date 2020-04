Disney Plus enfin disponible en France !

Publié le Mardi 7 avril 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Libérée, délivrée !

Décidé par des incapables à la méconnaissance crasse des capacités des flux Internet, le report de Disney Plus en France est enfin arrivé à son terme.La nouvelle chaîne payante est enfin disponible dans l'hexagone.Sorte de Netflix à la Disney (la présentation est sensiblement identique), la chaîne vous propose des classiques Disney, des films Pixar, Marvel, Star Wars et des documentaires National Geographic.De la série TV The Mandalorian, en passant par La Belle et le Clochard (le film), Avatar, Pirates des Caraïbes, Ratatouille, Avengers, Star Wars Le Réveil de la Force, La Reine des Neiges, Vaiana, Vice-Versa, Star Wars La Revanche des Sith, Star Wars Rogue One, Là-haut, Ant-Man et j'en passe et j'en oublie... des dizaines de films et séries sont à découvrir.Prix de l'abonnement : inclus si vous avez Canal Plus (pour le moment), et sinon 6,99 € par mois ou 69,99 € l'année.Notez que pour le moment, confinement oblige, le visionnage en 4K est désactivé...