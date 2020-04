(TEST) Resident Evil 3 Remake (PC, PS4, Xbox One)

Publié le Lundi 6 avril 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Vacances à Raccoon City

Pour comprendre pourquoi Vincent m'a littéralement harcelé pour obtenir le droit de tester Resident Evil 3, il faut prendre du recul et observer son quotidien : deux gamins qui le harcèlent pour tout et n'importe quoi. Manger, jouer, prendre la tablette, regarder la télévision... Papa j'ai faaaaaim, papa viens jouer avec moi à la poupééééée, papa je veux jouer avec la tableeeeeette, papa allume la téléééééééé, papa j'ai faaaaaim, papa viens jouer avec moi à la poupééééée, papa je veux jouer avec la tableeeeeette, papa allume la téléééééééé, papa j'ai faaaaaim, papa viens jouer avec moi à la poupééééée, papa je veux jouer avec la tableeeeeette, papa allume la téléééééééé...Comme des petits zombies, ils le pourchassent dans toutes les pièces de la maison, même aux toilettes.Et en boss de fin de niveau, sa femme, qui lui explique qu'il pourrait pour une fois tenir son rôle de père et s'occuper de ses gamins, qu'elle n'en voulait pas de toute manière, que c'est sa faute, qu'elle aurait mieux fait d'écouter sa mère et ne pas l'épouser...Des zombies, un boss de fin de niveau... pas de doute, il était prêt à tester le jeu...