- Starlink : Battle for Atlas gratuit jusqu'au 22 avril sur Xbox One

Publié le Lundi 6 avril 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

C'est toujours ça de pris

Pour information, Ubisoft vous propose de jouer gratuitement à la version digitale de Starlink : Battle for Atlas dès maintenant et jusqu’au 22 avril, 19h.Petite précision : cette offre ne s'adresse qu'aux joueurs sur Xbox One.Le jeu vous permet d'incarner un groupe de pilotes spatiaux qui doivent lutter contre l'invasion du système stellaire Atlas par Grax et ses légions. Sept planètes sont à explorer.La version boîte du jeu contient des figurines permettant, à la manière d'un Skylanders, d'interchanger personnages et équipements en pleine partie.Une fois la période de gratuité terminée, vous pourrez acheter le jeu et conserver votre progression. Mais bon. D'ici-là, vous devriez l'avoir terminé, quand même...Pour rappel, notre test du jeu , à l'époque...