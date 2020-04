- HyperParasite : Entre Broforce et Enter the Gungeon

Publié le Lundi 6 avril 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Façon années 80

Développé par Troglobytes Games, le jeu HyperParasite se présente comme un mélange de Broforce et Enter The Gungeon. Ce Rogue-like Twin-stick vient de sortir sur PS4, Nintendo Switch, PC et Xbox One.Le jeu est vendu aux alentours de 15 € et propose d'incarner un parasite qui vole des corps et qui infeste les pires personnes possibles, juste pour faire chier le monde. Style rétro, ambiance années 80, plus de 60 personnages dont vous pourrez voler les corps, des niveaux générés aléatoirement, du carnage, de la violence, jouable en coop...Bref, c'est HyperParasite.