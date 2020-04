Quand les jeux-vidéo empruntent aux casinos en ligne

Publié le Lundi 6 avril 2020 à 08:39:52 par Exterieur

Parce que ça arrive

Sauver la princesse, anéantir l'invasion alien, venger son clan ou ramener la paix dans le royaume… les missions que doivent accomplir les joueurs varient considérablement d'un jeu à un autre. Si parfois ces missions peuvent sembler quelconques, d'autres fois, elles donnent vraiment l'impression que le sort du monde tout entier repose sur les épaules des joueurs. Une telle responsabilité n'est pas toujours simple à vivre, et c'est ce qui explique que les développeurs introduisent assez souvent des missions annexes ou des lieux spécifiques pour permettre aux joueurs de se changer les idées et d'oublier, quelques moments, leur grand destin. Et un des moyens les plus ingénieux d'apporter divertissement et relaxation aux joueurs, c'est d'emprunter aux éléments des casinos en ligne pour les reproduire dans des jeux-vidéo !Qu'il s'agisse de Zelda, de Mario , de Fallout, de Final Fantasy, de Golden Sun ou même des franchises de jeux de combat, les joueurs ont déjà l'habitude de croiser des mécaniques des jeux d'argent. Dans presque toutes les versions de Zelda il était déjà possible de prendre part à des jeux de hasard pour accroître sa fortune ou gagner des prix rares ! Dans la franchise des jeux Mario c'est encore plus courant… Cette tendance n'a vraiment rien de nouveau. Mais au cours des dernières années elle semble avoir connu une résurgence.En effet, les joueurs ont désormais droit à des jeux plus photoréalistes, avec des scenarios plus intrigants et des enjeux plus pesants. Imposer une telle atmosphère aux joueurs sans leur donner les moyens de s'y soustraire est contre-productif. Et les développeurs en ont bien conscience. Certains choisissent même d'introduire des récompenses comme des tours gratuits dans les jeux de combat stratégique, avec des mécanismes de machines à sous complètement aléatoires ! Voici donc quelques jeux qui proposent une réelle relaxation aux joueurs en proposant des jeux de machines à sous ou simplement l'atmosphère décontractée des jeux d'argent ! Il serait impensable qu'un jeu comme Grand Theft Auto ne donne pas aux joueurs la possibilité de faire un tour dans un casino pour y amasser de véritables petites fortunes. Déjà, dans Grand Theft Auto San Andreas, les joueurs pouvaient visiter des casinos et faire le tour des jeux comme le blackjack, les machines à sous, le poker ou même la roulette.C'est un acquis qui a été renouvelé dans les versions successives du jeu et encore plus dans la version en ligne. En effet, Grand Theft Auto Online a carrément fait l'objet d'une mise à jour visant à rendre ses casinos encore plus attractifs. Le moins qu'on puisse dire c'est que ce fût un succès retentissant ! C'est un moyen pour les gamers de découvrir la réalité des jeux d'argent sans quitter leurs consoles préférées.Le titre du jeu suffit amplement à annoncer que ce jeu propose des éléments de paris et de jeux d'argent. Dans cette édition de Fallout, vous fréquentez la ville sainte des jeux d'argent dans un monde apocalyptique. Bien que les casinos ne représentent pas le cœur du scénario du jeu, ils permettent aux joueurs de changer d'air. Vous pourrez y jouer la roulette, les machines à sous à tours gratuits sans dépôt ou le blackjack. Notez qu'il est même possible de jouer un jeu carte spécialement imaginé pour Fallout New Vegas. Ce jeu intitulé Caravan sert d'ailleurs dans l'obtention de certaines informations et récompenses dans le jeu.Il n'est pas surprenant qu'un jeu qui a pour ambition d'imiter la vie réelle propose des établissements de jeux comme les casinos. Dans les Sims, les joueurs ont longtemps pu profiter des jeux de table, de casinos et de divers autres jeux d'argent dans les Sims 2 et les SIms 3. Notons toutefois qu'en raison de restrictions diverses, les versions les plus récentes du jeu ne propose pas réellement de jeux de ce genre. Ce qui n'empêche pas les communautés de joueurs de créer leurs propres clubs de poker pour contourner cet obstacle.Les jeux qui proposent des machines à sous, des jeux de carte, des casinos en bonne et due forme, il y en a vraiment une foule. Des jeux récents comme The Witcher ou Red Dead Redemption 2, mais également des jeux relativement vieux comme Picture Poker et la Roulette dans Super Mario 64 sur Nintendo DS, ou les machines à sous qui apparaissent fréquemment dans les jeux du célèbre pompier !