(TEST) Biped (PC)

Publié le Vendredi 3 avril 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

A deux, c'est mieux

Ses parents le détestent et le laissent enfermé dans sa chambre, lui passant à l'occasion une compote en sachet ou deux sous la porte. Ses soeurs le haïssent et l'insultent dès qu'il sort de sa tanière.Bref, Arthur, le confinement, ça ne lui pose aucun problème. Il a l'habitude. Cela ne l'empêche pas d'avoir un énorme besoin d'amitié. C'est pourquoi on lui a donné Biped à tester. Un jeu à faire en coop. L'occasion inespérée de rencontrer des gens et partager un peu de temps ensemble.Et plus si affinité ?