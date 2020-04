- Boundary : Un FPS en apesanteur

Publié le Vendredi 3 avril 2020 à 10:41:10 par Cedric Gasperini

On pourra shooter Calogero ?

Boundary est un nouveau FPS en multi, qui se déroule dans l'espace, en apesanteur. Il sortira dans le courant de l'année sur PC et PS4.Au menu, des affrontements par équipe, en 2v2, 3v3 ou 5v5.Et comme dans l'espace, personne ne vous entend crever comme une merde, les développeurs ont mis en ligne une petite vidéo pas piquée des vers. On sent l'inspiration Call of Duty. Et ça peut vraiment bien le faire.