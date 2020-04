- Going Under : des donjons sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch

Publié le Vendredi 3 avril 2020 à 10:25:00 par Cedric Gasperini

Le télétravail, finalement, c'est mieux...

Team 17 et Aggro Crab Games développent actuellement Going Under, un donjon crawler qui sortira cet été sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.Dans Going Under, vous allez incarner Jackie Fiasco, une nouvelle venue au département marketing d'une start-up. Vos gentils patrons et mentors vont vous envoyer réaliser des tâches assez étranges, puisque vous allez sillonner les sous-sols remplis d'employés monstrueux et agressifs.Niveaux aléatoires, ambiance délirante... le jeu est une parodie de rogue-like.