- Windbound : Un nouveau jeu de survie insulaire

Publié le Vendredi 3 avril 2020 à 10:35:00 par Cedric Gasperini

Seule, sans Coronavirus

Deep Silver a annoncé un nouveau jeu, Windbound, à sortir sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC dès le 28 août.Jeu de survie et d'aventure, Windbound vous met dans la peau d'une naufragée sur une île déserte. Vous allez devoir l'explorer mais aussi l'exploiter pour survivre. Le but sera de pouvoir vous en échapper, en construisant un bateau, et ensuite d'aller visiter d'autres îles.En tout cas, ça a l'air plutôt chouette.