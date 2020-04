- Mortal Shell : Un RPG à la Dark Souls

Publié le Vendredi 3 avril 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Ça tombe bien j'adoooooore ce jeu...

Nouvelle référence pour les développeurs en mal d'imagination, Dark Souls a, malheureusement, fait des émules. Le prochain jeu à s'en inspirer s'intitulera Mortal Shell. Il est signé du studio indépendant Cold Symmetry, composé de 15 personnes, pour la plupart des vétérans du métier ayant bossé sur de gros jeux Triple A. Alors que pour rappel, une bonne andouillette, c'est AAAAA.Mortal Shell sortira au troisième trimestre sur PC, PS4 et Xbox One.Il s'agit d'un RPG qui vous emmène dans un monde post-apocalyptique où les restes de l'humanité pourrissent sous vos yeux. Lorsque vous vous réveillez, le "Père Noir" vous envoie parcourir les terres ravagées où pullulent d'innombrables ennemis, dans le but de récupérer les glandes sacrées.Les glandes, c'est vous qui les aurez, puisque le jeu se veut extrêmement exigeant et proposera un challenge relevé.