- MotoGP20 dévoile son mode manager

Publié le Vendredi 3 avril 2020 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Tout le monde au chômage partiel !

Nouveau mode carrière, le mode Manager permet de suivre une carrière d'un pilote professionnel avec tout ce que cela implique : décrocher des partenariats et contrats, choisir son équipe, gérer les attentes de vos dirigeants, mais aussi gérer les dépenses, pour avoir le même ratio coûts/performances.Essais, R&D, compétitions... il faudra que vous arriviez à gérer votre planning pour pouvoir atteindre les sommets du classement.MotoGP20 est toujours prévu pour sortir dès le 23 avril sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC. Le jeu reprend la licence MotoGPTM et anticipera la prochaine saison, dans laquelle vous allez incarner un jeune pilote désireux de faire ses preuves dans la catégorie Red Bull MotoGPTM Rookies Cup pour ensuite espérer être sélectionné pour les catégories supérieures.Le jeu proposera aussi un mode Défis Historiques, pour revivre certaines courses cultes et débloquer des pilotes et motos légendaires ainsi qu'un mode éditeur de personnages.