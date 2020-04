- The End of the Sun : un jeu à suivre, bientôt en Kickstarter

Publié le Vendredi 3 avril 2020 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Slave to the rythm ?

On vous en a déjà parlé, et on vous en reparlera, The End of the Sun est un jeu d'aventure en vue subjective qui vous entraîne dans l'univers fantastique des mythes slaves...Développé par une (toute) petite équipe, ce jeu d'exploration et de puzzles vous fera découvrir les légendes slaves au travers de la culture de ces pays, de la vie des habitants, mais aussi d'évènements mystiques...Il est prévu sur PC, dans un premier temps, mais sortira aussi sur PS4 et Xbox One.Les développeurs auront besoin de votre mobilisation pour aller au bout du projet et s'apprêtent donc à lancer un Kickstater.La page est déjà visible et vous pouvez vous y abonner pour savoir quand il commencera. Une vidéo de 20 minutes de gameplay sera mise en ligne avant le début du Kickstarter.Ce sera peut-être l'occasion d'en apprendre plus sur la Légende d'Ikéa, qui sait ?Allez jeter un oeil sur le site officiel . Ça devrait vous convaincre de suivre ce projet de très près.