- Six Temples, un MMO hack'n slash débarque le 17 avril

Publié le Lundi 6 avril 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Magie et grosses haches

Développé par Camel Cup, Six Temples est un MMO de type hack'n slash où la magie est omniprésente. Ce monde fantasy vous permet d'incarner 12 héros puissants et de combattre dans des arènes par équipes de 16 joueurs.Assassin, shaman, magicien... de nombreuses classes sont disponibles. Les joueurs doivent non seulement combattre les autres joueurs mais aussi des monstres comme des squelettes qui pullulent dans les arènes. Des zones sont à défendre, comme des zones de power-up, tout en essayant d'atteindre votre but. Plusieurs modes de jeux sont proposés.Enfin, un mode offline avec une difficulté ajustable sera aussi inclus dans le jeu.Comme vous le verrez dans la bande-annonce, ça a l'air... euh...