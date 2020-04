- Pangeon : un FPS Rogue-like rétro

Publié le Lundi 6 avril 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

A l'ancienne, comme les rillettes

Inspiré des jeux de donjons des années 90, Pangeon est un rogue-like avec un style graphique old-school qui vient de sortir sur PC, via Steam . Il est vendu 8,19 € et est annoncé sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch avant la fin de l'année.En vue subjective, vous allez donc explorer un donjon, dont les niveaux sont générés aléatoirement, et combattre tous les monstres qui le hantent.10 types d'armes, 8 décors différents, et des tas de trésors sont à découvrir dans ce petit jeu indé.