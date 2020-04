- Pode, le jeu en coop mignon mignon mignon

Publié le Lundi 6 avril 2020 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Avec de la macédoine dedans...

Jeu de puzzles développé par le studio indépendant Henchman & Goon, Pode est déjà paru en 2018 sur Nintendo Switch. Principalement destiné à être joué en coop, ce jeu trop mignon mignon mignon raconte l'histoire de deux compagnons, une étoile tombée du ciel et un rocher, qui explorent une planète inconnue.Inspiré des arts novégien, Pode vient de sortir sur Steam, pour 15,99 €. Notez que la musique est signée de l'Orchestre Symphonique de Macédoine du Nord.Le jeu a gagné tout un tas de prix : People's Choice Awards for Best Quality of Art lors de la GameConnection 2018, 3 national awards en Norvège dans les catégories “Best Art”, “Best Audio” et “Best Fun for Everyone” mais aussi “Best Art” aux Nordic Game Awards, en 2019. Brie "Captain Marvel" Larsson elle-même a encensé le jeu.