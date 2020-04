Publié le Mardi 7 avril 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

On reste très dubitatifs

Alors que Saints Row IV vient de sortir sur Nintendo Switch, une info qui nous en avait remué une sans faire bouger l'autre, Koch Media annonce la sortie de Saints Row The Third Remastered le 22 mai sur PS4 et Xbox One... Là, pour le coup, pas certain qu'une seule se décide à remuer...Sorti il y a déjà 9 ans, vendu 10 balles sur PC, voire 15 balles avec tous les DLC (quand il n'est pas en promo à moins de 10 €...), Saints Row The Third est donc annoncé pour une ressortie sur PS4 et Xbox One... alors qu'il vient de sortir il y a un an à peine sur Nintendo Switch également...Alors certes. On nous annonce une version remasterisée : chaque arme a été remodélisée, chaque voiture également, une grande partie de la ville (mais pas toute) bénéficiera de textures remaniées, plus de 4000 éléments (seulement ?) ont été retravaillés, nouveaux décors transformés, plus de détails sur les personnages, effets spéciaux améliorés, nouveau moteur d'éclairage... Et bien entendu, tous les DLC sont inclus, remasterisés eux-aussi.Ouais mais bon... est-ce vraiment la peine ?