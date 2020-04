Confinement : Asmodee vous offre des packs démo de jeux à imprimer

Publié le Mardi 7 avril 2020 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

C'est toujours ça de pris

Pour lutter contre l'ennui en famille, Asmodée a décidé de vous offrir des jeux de société à imprimer chez soi. Ils sont au nombre de six : Dixit, Dobble, Combo Color, Unlock!, Cortex et Timeline.En guise de jeux à imprimer, il s'agit en réalité de versions "light" ou "démo" si vous préférez. Par exemple, la version du Dobble ne contient que 16 cartes.Unlock! de son côté est une sorte d'Escape Game à réussir généralement en 1 heure. Il s'agit ici de petites aventures démo, plus rapides. Bonne nouvelle cependant, il y a 5 aventures à tester.Idem pour Timeline, excellent jeu au demeurant, dont la version démo ne propose que 30 cartes.Vous me direz, c'est toujours mieux que rien. Certes. Mais on aurait peut-être quand même aimé un jeu complet. Juste un. Pour donner envie de commander ensuite la série...Quoi qu'il en soit, c'est sur https://print-and-play.asmodee.fun/fr/ que ça se passe.