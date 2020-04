The Catch: Carp & Coarse vous emmène à la pêche

Publié le Mercredi 8 avril 2020 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Carpe Diem...

Dovetail Games a annoncé le développement du jeu de pêche The Catch: Carp & Coarse. Prévu pour cet été, ce nuveau jeu de pêche sportive vous propose d'aller "chasser" les plus emblématiques espèces de poiscailles à travers le monde.35 espèces sont prévues dans le jeu, chacune avec ses particularités et la nécessité d'avoir un matériel et une tactique adéquate. Mieux encore : des "boss" sont prévus. Les poissons ultimes de chaque espèce... 125 poissons boss légendaires dont 11 Monster Boss Fish sont ainsi prévus.5 destinations seront incluses : le lac Oxlease, l'Ebre, le lac Pearl, Rotterdam et le Loch Mickle en Ecosse. Tanches, gardons, silures, arapaima, loup géant, brochet, sandre... vous allez pouvoir bien leur faire la misère à ces saloperies de poiscailles.Plus de 20 marques ont signé un partenariat pour l'utilisation de leurs équipements.